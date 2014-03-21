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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Порту
Наполи - Порту: обзор матча 21 марта 2014
Наполи
21.03.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Порту
21'
Г. Пандев
90+2'
Д. Сапата
69'
Н. Гилас
76'
Р. Куарежма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Порту
ГОЛ! 2:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Кальехон
90'
+2
90'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Мертенс
84'
80'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Р. Куарежма
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Р. Куарежма
Желтая карточка
В. Бехрами
75'
69'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гилас
Пас отдал
Д. Рейес
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Пандев
68'
66'
Замена
Н. Гилас
️️️️
С. Варела
63'
Замена
Жозуэ
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
Ф. Фернандес
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Ф. Гулам
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Порту
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Порту
40
Каду
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Лика
ЦП
10
Жозуэ
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-2-1-3
25
Рейна
13
Гулам
3
Энрике
6
Фернандес
39
Альбиоль
85
Бехрами
88
Инлер
10
Инсинье
21
Пандев
9
Игуаин
10
Мертенс
4-1-1-1-3
1
Фабиано
21
Перейра
13
Рейес
5
Мангала
13
Данило
5
Фернандо
16
Дефур
33
Карлос Эдуардо
9
Мартинес
18
Варела
7
Куарежма
21
Пандев
17
Гамшик
17
Гамшик
21
Пандев
10
Мертенс
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Мертенс
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
33
Карлос Эдуардо
10
Жозуэ
10
Жозуэ
33
Карлос Эдуардо
7
Куарежма
11
Кинтеро
11
Кинтеро
7
Куарежма
18
Варела
9
Гилас
9
Гилас
18
Варела
Остались в запасе
Наполи
Порту
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
40
Каду
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
40
Каду
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Наполи - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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