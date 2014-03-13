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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Наполи
Порту - Наполи: обзор матча 13 марта 2014
Порту
13.03.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Наполи
57'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Наполи
Замена
Э. Эррера
️️️️
С. Дефур
87'
83'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
79'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Х. Кальехон
74'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Гамшик
Замена
Н. Гилас
️️️️
С. Варела
72'
71'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
А. Сандро
70'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
К. Эдуардо
67'
59'
Желтая карточка
А. Ревейер
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Порту
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Лика
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Элтон
26
Сандро
3
Майкон
5
Мангала
13
Данило
5
Фернандо
16
Дефур
33
Карлос Эдуардо
7
Куарежма
18
Варела
9
Мартинес
3-2-2-1-2
25
Рейна
3
Бритос
39
Альбиоль
3
Энрике
15
Ревейер
13
Гулам
17
Гамшик
85
Бехрами
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
33
Карлос Эдуардо
11
Кинтеро
11
Кинтеро
33
Карлос Эдуардо
16
Дефур
16
Эррера
16
Эррера
16
Дефур
18
Варела
9
Гилас
9
Гилас
18
Варела
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Гамшик
7
Кальехон
21
Пандев
21
Пандев
7
Кальехон
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
Остались в запасе
Порту
Наполи
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Порту - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Драгау
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