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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Нидерланды
Франция - Нидерланды: обзор матча 05 марта 2014
Франция
05.03.2014, среда, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Нидерланды
31'
К. Бензема
40'
Б. Матюиди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Нидерланды
Замена
Б. Санья
️️️️
М. Дебюши
86'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Погба
81'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Бензема
80'
Желтая карточка
Й. Кабай
75'
72'
Замена
Д. Классен
️️️️
У. Снейдер
72'
Замена
М. Депай
️️️️
Ж. Бутьюс
Замена
Л. Реми
️️️️
А. Гризманн
68'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Вальбуэна
61'
53'
Замена
К. Рекик
️️️️
Д. Блинд
Замена
Л. Динь
️️️️
П. Эвра
46'
ГОЛ! 2:0!
Б. Матюиди
Пас отдал
М. Вальбуэна
40'
38'
Замена
С. Схаарс
️️️️
К. Строотман
36'
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
35'
Травма
К. Строотман
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Б. Матюиди
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
6
Йоан Кабай
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
16
Йорди Класи
ОП
16
Кевин Строотман
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Франция
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Жозуа Гилявоги
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Сим Де Йонг
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
0
Дирк Кейт
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
13
Мангала
4
Варан
0
Дебюши
6
Кабай
6
Погба
14
Матюиди
8
Вальбуэна
7
Гризманн
19
Бензема
4-2-1-2-1
13
Силлессен
2
ван дер Вил
4
Мартинс-Инди
0
Влаар
17
Блинд
16
Класи
16
Строотман
10
Снейдер
14
Бутьюс
11
Промес
9
ван Перси
3
Эвра
3
Динь
3
Динь
3
Эвра
0
Дебюши
19
Санья
19
Санья
0
Дебюши
8
Вальбуэна
7
Рибери
7
Рибери
8
Вальбуэна
6
Погба
17
Сиссоко
17
Сиссоко
6
Погба
19
Бензема
9
Жиру
9
Жиру
19
Бензема
7
Гризманн
20
Реми
20
Реми
7
Гризманн
10
Снейдер
14
Классен
14
Классен
10
Снейдер
17
Блинд
14
Рекик
14
Рекик
17
Блинд
16
Строотман
14
Схаарс
14
Схаарс
16
Строотман
14
Бутьюс
10
Депай
10
Депай
14
Бутьюс
Остались в запасе
Франция
Нидерланды
8
Димитри Пайет
АП
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Йерун Зут
ВР
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Сим Де Йонг
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
0
Стефан Руффье
ВР
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
23
Йерун Зут
ВР
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Сим Де Йонг
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Франция - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стад де Франс
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