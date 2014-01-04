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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Манчестер Сити
Блэкберн - Манчестер Сити: обзор матча 04 января 2014
Блэкберн
04.01.2014, суббота, 16:45
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
54'
С. Данн
44'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Манчестер Сити
89'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Д. Сильва
86'
Вторая желтая
Д. Боята
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Б. Маршалл
82'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Р. Жестеде
81'
74'
Замена
Х. Навас
️️️️
А. Негредо
67'
Желтая карточка
Д. Боята
Замена
Д. Кинг
️️️️
Л. Улльямсон
64'
63'
Замена
Я. Туре
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 1:1!
С. Данн
54'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Э. Джеко
20'
Желтая карточка
М. Настасич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Томми Сперр
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
24
Скотт Данн
(К)
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ПЗ
10
Бен Маршалл
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
19
Крис Тэйлор
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
7
Ли Улльямсон
ПП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Блэкберн
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-2-3-1
17
Робинсон
3
Сперр
4
Хэнли
24
Данн
3
Хэнли
16
Лоу
19
Тэйлор
10
Маршалл
10
Кэрни
7
Улльямсон
39
Жестеде
4-3-1-2
25
Пантилимон
28
Боята
15
Лескотт
22
Настасич
3
Клиши
20
Милнер
6
Хави Гарсия
5
Фернандиньо
21
Сильва
21
Негредо
10
Джеко
10
Маршалл
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
10
Маршалл
7
Улльямсон
7
Кинг
7
Кинг
7
Улльямсон
39
Жестеде
29
Роудс
29
Роудс
39
Жестеде
21
Сильва
5
Сабалета
5
Сабалета
21
Сильва
21
Негредо
16
Навас
16
Навас
21
Негредо
5
Фернандиньо
42
Туре
42
Туре
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Блэкберн
Манчестер Сити
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Гэри Бойер
9
Рони Лопеш
ПВ
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Бойер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Блэкберн - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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