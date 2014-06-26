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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
США - Германия
США - Германия: обзор матча 26 июня 2014
США
26.06.2014, четверг, 20:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
Германия
54'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Германия
88'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Озил
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Г. Зуси
83'
74'
Замена
М. Гетце
️️️️
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
К. Беккерман
60'
Замена
А. Бедойя
️️️️
Б. Дэвис
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
46'
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
О. Гонсалес
37'
12'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЛЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Омар Гонсалес
ЦЗ
23
Фабиан Джонсон
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
15
Кайл Беккерман
ОП
13
Джермейн Джонс
ОП
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Грэм Зуси
ПП
8
Клинт Демпси
(К)
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ник Римандо
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Юлиан Грин
ЦП
0
Арон Йоханссон
ЦФ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
4-2-3-1
12
Ховард
7
Бисли
5
Бислер
3
Гонсалес
23
Джонсон
15
Беккерман
13
Джонс
14
Дэвис
4
Брэдли
19
Зуси
8
Демпси
4-1-2-2-1
1
Нойер
17
Боатенг
5
Хуммельс
0
Мертезакер
4
Хеведес
0
Лам
8
Кроос
7
Швайнштайгер
10
Озил
10
Подольски
13
Мюллер
19
Зуси
22
Йедлин
22
Йедлин
19
Зуси
14
Дэвис
11
Бедойя
11
Бедойя
14
Дэвис
10
Озил
9
Шюррле
9
Шюррле
10
Озил
7
Швайнштайгер
11
Гетце
11
Гетце
7
Швайнштайгер
10
Подольски
0
Клозе
0
Клозе
10
Подольски
Остались в запасе
США
Германия
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ник Римандо
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
16
Юлиан Грин
ЦП
0
Арон Йоханссон
ЦФ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ник Римандо
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
16
Юлиан Грин
ЦП
0
Арон Йоханссон
ЦФ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча США - Германия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Равшан Ирматов
(Ташкент)
Стадион:
Арена Пернамбуку
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