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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Барселона
Альмерия - Барселона: обзор матча 15 марта 2009
Альмерия
15.03.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
53'
Б. Кркич
56'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Барселона
Желтая карточка
А. Негредо
Замена
А. Глеб
️️️️
А. Иньеста
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
С. Кейта
Замена
П. Пьятти
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
Х. Ортис
Замена
Корона
️️️️
Хуанито
Замена
С. Это'О
️️️️
Б. Кркич
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 0:2!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 0:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
С. Акасиете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
0
Ириней
ЦП
24
Хуанито
ЦП
21
Хуан Мануэль Ортис
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Альмерия
1
Эстебан
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-4-2
25
Алвес
2
Мане
4
Пельерано
18
Акасиете
2
Бруно
7
Крусат
0
Ириней
24
Хуанито
21
Ортис
5
Уче
21
Негредо
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
4
Маркес
3
Пике
0
Сильвинью
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
10
Месси
9
Кркич
8
Иньеста
24
Хуанито
15
Корона
15
Корона
24
Хуанито
5
Уче
10
Пьятти
10
Пьятти
5
Уче
21
Ортис
10
Ортис
10
Ортис
21
Ортис
20
Кейта
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
20
Кейта
8
Иньеста
11
Глеб
11
Глеб
8
Иньеста
9
Кркич
9
Это'О
9
Это'О
9
Кркич
Остались в запасе
Альмерия
Барселона
1
Эстебан
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Гонсало Арконада
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Альмерия - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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