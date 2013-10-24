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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Риека
Лион - Риека: обзор матча 24 октября 2013
Лион
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
1 : 0
Завершен
Риека
65'
К. Гренье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Риека
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
С. Мальбранк
85'
82'
Замена
И. Крстанович
️️️️
М. Алиспахич
Замена
Я. Бензия
️️️️
А. Ляказетт
76'
74'
Замена
А. Шарбини
️️️️
Н. Покривац
Замена
К. Толиссо
️️️️
М. Дабо
69'
65'
Замена
Й. Брежевич
️️️️
З. Квржич
ГОЛ! 1:0!
К. Гренье
Пас отдал
С. Мальбранк
65'
54'
Желтая карточка
М. Бертоша
24'
Желтая карточка
Г. Муянович
Желтая карточка
А. Ляказетт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Риека
25
Иван Варгич
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
23
Лука Марич
ЦЗ
24
Матео Бертоша
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
26
Мате Малеш
ЦП
8
Горан Муянович
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
19
Леон Бенко
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Риека
1
Иван Манце
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
14
Иван Борас
ЦЗ
30
Йосип Брежевич
ЦП
10
Анас Шарбини
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
3-1-4-2
1
Лопеш
2
Зеффан
4
Бишевац
35
Дабо
25
Гоналон
4
Ферри
19
Гренье
6
Фофана
10
Мальбранк
91
Ляказетт
7
Бриан
4-4-1
25
Варгич
24
Бертоша
20
Квржич
5
Кнежевич
23
Марич
8
Муянович
27
Покривац
7
Алиспахич
26
Малеш
19
Бенко
35
Дабо
8
Толиссо
8
Толиссо
35
Дабо
91
Ляказетт
8
Бензия
8
Бензия
91
Ляказетт
10
Мальбранк
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
10
Мальбранк
7
Алиспахич
99
Крстанович
99
Крстанович
7
Алиспахич
20
Квржич
30
Брежевич
30
Брежевич
20
Квржич
27
Покривац
10
Шарбини
10
Шарбини
27
Покривац
Остались в запасе
Лион
Риека
16
Матье Горжелен
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
6
Нико Даткович
ЦЗ
14
Иван Борас
ЦЗ
1
Иван Манце
ВР
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
6
Нико Даткович
ЦЗ
14
Иван Борас
ЦЗ
1
Иван Манце
ВР
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Матьяж Кек
Статистика матча Лион - Риека
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
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Риека
- : -
22.11.2026
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Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Жерлан
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