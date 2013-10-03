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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пасуш де Феррейра - Пандурий
Пасуш де Феррейра - Пандурий: обзор матча 03 октября 2013
Пасуш де Феррейра
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Пандурий
49'
Р. Мигел
5'
М. Момчилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Пандурий
Желтая карточка
Ф. Анунсьясау
88'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Р. Мигел
80'
Желтая карточка
Т. Валенте
76'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
М. Жозе Виейра
74'
73'
Замена
Алекс
️️️️
Д. Матулевичюс
66'
Замена
К. Вирджил Кристя
️️️️
А. Чюкур
Замена
П. Уртадо
️️️️
Р. Каэтану
65'
59'
Замена
Д. Дистефано
️️️️
Э. Перейра
ГОЛ! 1:1!
Р. Мигел
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
49'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Момчилович
Пас отдал
П. Христу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
45
Антониу Филипе
ВР
2
Тиагу Валенте
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Руи Мигел
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
10
Руй Каэтану
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Пандурий
80
Педру Минготе
ВР
21
Эрико
ЦЗ
18
Богдан Унгурушан
ЦЗ
5
Параскевас Христу
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
7
Алин Булейкэ
ЦП
24
Эрик Перейра
ЦП
21
Никандро Бреевелд
ЦП
90
Алехандру Чюкур
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
99
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Пасуш де Феррейра
32
Матиас Дегра
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
20
Рубен Рибейру
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Пандурий
33
Рэзван Станка
ВР
3
Армандо Сипо
ЦЗ
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
25
Мариан Пляшкэ
ЦЗ
22
Давид Дистефано
ЦП
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
9
Алекс
ЦФ
3-2-3-1-1
45
Филипе
15
Арнолен
22
Лопеш
96
Анунсьясау
2
Валенте
27
Антонио
17
Мигел
14
Сери
81
Жозе Виейра
12
Бебе
10
Каэтану
4-5-1
80
Минготе
18
Унгурушан
5
Христу
15
Момчилович
21
Эрико
7
Булейкэ
21
Бреевелд
90
Чюкур
5
Антон
24
Перейра
99
Матулевичюс
81
Жозе Виейра
20
Рибейру
20
Рибейру
81
Жозе Виейра
17
Мигел
27
Оливейра
27
Оливейра
17
Мигел
10
Каэтану
16
Уртадо
16
Уртадо
10
Каэтану
24
Перейра
22
Дистефано
22
Дистефано
24
Перейра
90
Чюкур
8
Кристя
8
Кристя
90
Чюкур
99
Матулевичюс
9
Алекс
9
Алекс
99
Матулевичюс
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Пандурий
80
Тони
ЦЗ
32
Матиас Дегра
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
3
Армандо Сипо
ЦЗ
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
25
Мариан Пляшкэ
ЦЗ
33
Рэзван Станка
ВР
Остались в запасе
80
Тони
ЦЗ
32
Матиас Дегра
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Остались в запасе
3
Армандо Сипо
ЦЗ
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
25
Мариан Пляшкэ
ЦЗ
33
Рэзван Станка
ВР
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Пандурий
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Афонсо Энрике
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