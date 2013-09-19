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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Рубин
Марибор - Рубин: обзор матча 19 сентября 2013
Марибор
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
2 : 5
Завершен
Рубин
35'
М. Милец
73'
Н. Файич
23'
Г. Карадениз
27'
И. Маркано
69'
Р. Еременко
90'
Х. Саломон Рондон
90+4'
А. Рязанцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Рубин
90'
+4
ГОЛ! 2:5!
А. Рязанцев
90'
ГОЛ! 2:4!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
М. Чрнич
️️️️
Г. Цвиянович
75'
74'
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 2:3!
Н. Файич
73'
69'
ГОЛ! 1:3!
Р. Еременко
Пас отдал
О. Кузьмин
Замена
Н. Файич
️️️️
Ж. Менди
65'
Желтая карточка
М. Милец
64'
63'
Замена
Р. Еременко
️️️️
М. Вакасо
59'
Желтая карточка
С. Навас
Замена
Д. Трайковски
️️️️
Аргус
44'
41'
Желтая карточка
М. Вакасо
Травма
Аргус
39'
ГОЛ! 1:2!
М. Милец
Пас отдал
Ж. Филипович
35'
27'
ГОЛ! 0:2!
И. Маркано
Пас отдал
Б. Натхо
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
Желтая карточка
А. Меяч
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ПЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
70
Алеш Мертель
ОП
9
Маркос Таварес
(К)
ЦП
39
Дамьян Богар
ПП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
29
Тимотей Додлек
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
17
Нусмир Файич
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-3-1
33
Ханданович
7
Меяч
32
Аргус
26
Райчевич
22
Милец
5
Филипович
70
Мертель
14
Цвиянович
9
Таварес
39
Богар
14
Менди
4-2-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
17
Мавинга
5
Маркано
44
Навас
10
Натхо
6
М'Вила
22
Вакасо
7
Рязанцев
61
Карадениз
23
Рондон
32
Аргус
24
Трайковски
24
Трайковски
32
Аргус
14
Цвиянович
92
Чрнич
92
Чрнич
14
Цвиянович
14
Менди
17
Файич
17
Файич
14
Менди
22
Вакасо
26
Еременко
26
Еременко
22
Вакасо
Остались в запасе
Марибор
Рубин
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
Главный тренер
Анте Чачич
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Марибор - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Людски врт
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:50 (прямая)
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