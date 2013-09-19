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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Эсбьерг
Стандард - Эсбьерг: обзор матча 19 сентября 2013
Стандард
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Эсбьерг
74'
Д. Муджанги-Биа
63'
М. ван Бурен
90+5'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Эсбьерг
90'
+5
Желтая карточка
М. ван Бурен
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
М. Бакенга
Пас отдал
Я. Анкерсен
90'
+2
Желтая карточка
Я. Анкерсен
85'
Замена
М. Бергвольд
️️️️
М. Леквен
84'
Замена
Й. Расмуссен
️️️️
М. ван Бурен
ГОЛ! 1:1!
Д. Муджанги-Биа
Пас отдал
П. М'Поку
74'
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
71'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
Э. Люнг
Замена
В. Ванкер
️️️️
А. Озтюрк
62'
59'
Замена
М. Бакенга
️️️️
П. Диуф
Желтая карточка
А. Озтюрк
45'
+1
Замена
М. Батшуайи
️️️️
И. Де Камарго
26'
Желтая карточка
И. Де Камарго
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Эсбьерг
1
Фредерик Реннов
ВР
33
Йенс Бертель-Аску
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
10
Эмиль Люнг
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
25
Кану
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Эсбьерг
24
Маттиас Росеньорн
ВР
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
31
Йеспер Расмуссен
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
4-2-3
1
Кавашима
37
ван Дамм
33
Озтюрк
26
Бен-Хаим
40
Опаре
4
де Сар
18
Бюло
16
Гоочаннеиджад
40
М'Поку
9
Де Камарго
4-3-1-2
1
Реннов
3
Кнудсен
2
Анкерсен
4
Хансен
33
Бертель-Аску
20
Андреасен
9
Анкерсен
6
Леквен
10
ван Бурен
30
Диуф
10
Люнг
16
Гоочаннеиджад
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
16
Гоочаннеиджад
33
Озтюрк
21
Ванкер
21
Ванкер
33
Озтюрк
9
Де Камарго
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Де Камарго
10
ван Бурен
31
Расмуссен
31
Расмуссен
10
ван Бурен
6
Леквен
5
Бергвольд
5
Бергвольд
6
Леквен
30
Диуф
90
Бакенга
90
Бакенга
30
Диуф
Остались в запасе
Стандард
Эсбьерг
25
Кану
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
71
Йони Бюйенс
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
24
Маттиас Росеньорн
ВР
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
Остались в запасе
25
Кану
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
71
Йони Бюйенс
ЦП
Остались в запасе
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
24
Маттиас Росеньорн
ВР
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Стандард - Эсбьерг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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