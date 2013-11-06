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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Милан
Барселона - Милан: обзор матча 06 ноября 2013
Барселона
06.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
3 : 1
Завершен
Милан
28'
Л. Месси (П)
37'
С. Бускетс
83'
Л. Месси
43'
Ж. Пике (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Милан
Замена
А. Сонг
️️️️
Хави
88'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
85'
84'
Замена
А. Матри
️️️️
Кака
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
83'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Иньеста
78'
74'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
А. Санчес
61'
58'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
46'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Робиньо
43'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ж. Пике
ГОЛ! 2:0!
С. Бускетс
Пас отдал
Хави
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
28'
27'
Желтая карточка
И. Абате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Кака
АП
4
Салли Мунтари
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
4
Санчес
4-2-3-1
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
25
Сапата
18
Эмануэльсон
18
Монтоливо
34
Де Йонг
4
Мунтари
10
Кака
15
Поли
70
Робиньо
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Иньеста
6
Хави
8
Сонг
8
Сонг
6
Хави
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
15
Поли
23
Бирса
23
Бирса
15
Поли
70
Робиньо
45
Балотелли
45
Балотелли
70
Робиньо
10
Кака
21
Матри
21
Матри
10
Кака
Остались в запасе
Барселона
Милан
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Барселона - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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