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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Барселона
Милан - Барселона: обзор матча 22 октября 2013
Милан
22.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
8'
Робиньо
22'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Барселона
81'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
80'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
А. Поли
️️️️
В. Бирса
79'
Желтая карточка
С. Мунтари
77'
73'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Санчес
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Кака
71'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Робиньо
64'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
39'
32'
Желтая карточка
А. Санчес
22'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 1:0!
Робиньо
Пас отдал
Кака
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кака
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Вальтер Бирса
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
3
Адриано
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-2-1
32
Амелия
19
Констан
25
Сапата
5
Мексес
20
Абате
34
Де Йонг
18
Монтоливо
4
Мунтари
10
Кака
23
Бирса
70
Робиньо
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
10
Неймар
4
Санчес
23
Бирса
15
Поли
15
Поли
23
Бирса
10
Кака
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
10
Кака
70
Робиньо
45
Балотелли
45
Балотелли
70
Робиньо
4
Санчес
4
Фабрегас
4
Фабрегас
4
Санчес
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
Остались в запасе
Милан
Барселона
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Милан - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СпортХит" 22:30 (прямая)
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