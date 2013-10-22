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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аустрия - Атлетико
Аустрия - Атлетико: обзор матча 22 октября 2013
Аустрия
22.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
8'
Р. Гарсия
20'
Д. Коста
53'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Атлетико
Замена
М. Леовац
️️️️
Д. Ройер
85'
81'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Т. Юн
75'
67'
Желтая карточка
Хуанфран
60'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Коста
57'
Желтая карточка
Габи
53'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коста
Пас отдал
Э. Инсуа
Желтая карточка
М. Зуттнер
47'
46'
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Ф. Луис
45'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Кинаст
38'
Желтая карточка
Д. Холланд
31'
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Желтая карточка
Ф. Хозинер
17'
Замена
Р. Кинаст
️️️️
М. Станкович
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
8
Джеймс Холланд
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
17
Флориан Мадер
ЦП
10
Марко Станкович
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Аустрия
1
Иван Кардум
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
81
Томаш Шимкович
АП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
42
Роман Кинаст
ЦФ
Атлетико
1
Давид Жиль
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
3-1-5-1
13
Линднер
29
Зуттнер
5
Рогуль
14
Ортлехнер
8
Холланд
11
Юн
17
Мадер
10
Станкович
66
Дилавер
77
Ройер
26
Хозинер
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
23
Алдервейрелд
13
Миранда
16
Луис
66
Туран
5
Тиагу
6
Коке
14
Габи
14
Гарсия
19
Коста
77
Ройер
22
Леовац
22
Леовац
77
Ройер
11
Юн
10
Спиридонович
10
Спиридонович
11
Юн
10
Станкович
42
Кинаст
42
Кинаст
10
Станкович
16
Луис
2
Инсуа
2
Инсуа
16
Луис
19
Коста
7
Родригес
7
Родригес
19
Коста
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
Остались в запасе
Аустрия
Атлетико
1
Иван Кардум
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
81
Томаш Шимкович
АП
Главный тренер
Ненад Бьелица
1
Давид Жиль
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Иван Кардум
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
81
Томаш Шимкович
АП
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Аустрия - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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