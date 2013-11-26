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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Барселона
Аякс - Барселона: обзор матча 26 ноября 2013
Аякс
26.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
19'
Т. Сереро
42'
Д. Хусен
49'
Хави (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Барселона
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Д. Хусен
84'
82'
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Фабрегас
74'
Замена
С. Роберто
️️️️
Хави
68'
Желтая карточка
М. Монтойя
68'
Замена
Патрик
️️️️
К. Пуйоль
Желтая карточка
Р. ван Рейн
59'
53'
Желтая карточка
Неймар
52'
Желтая карточка
А. Иньеста
Замена
С. Денсвил
️️️️
Л. Шоне
51'
49'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Хави
Красная карточка
Й. Велтман
48'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хусен
42'
39'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
К. Поульсен
️️️️
Н. Бойлесен
35'
31'
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 1:0!
Т. Сереро
Пас отдал
Р. ван Рейн
19'
Желтая карточка
Л. Шоне
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
10
Лерин Дуарте
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Лесли де Са
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
3-2-2-1-2
24
Силлессен
16
ван Рейн
34
Велтман
4
Мойсандер
17
Блинд
20
Бойлесен
17
Сереро
20
Шоне
18
Классен
9
Хусен
7
Фишер
4-4-2
13
Пинто
33
Монтойя
14
Маскерано
5
Пуйоль
3
Пике
8
Иньеста
8
Сонг
6
Хави
4
Фабрегас
9
Педро
10
Неймар
9
Хусен
10
Дуарте
10
Дуарте
9
Хусен
20
Шоне
4
Денсвил
4
Денсвил
20
Шоне
20
Бойлесен
29
Поульсен
29
Поульсен
20
Бойлесен
6
Хави
6
Роберто
6
Роберто
6
Хави
5
Пуйоль
4
Патрик
4
Патрик
5
Пуйоль
4
Фабрегас
24
Траоре
24
Траоре
4
Фабрегас
Остались в запасе
Аякс
Барселона
19
Лесли де Са
ЦФ
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
19
Лесли де Са
ЦФ
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Остались в запасе
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Аякс - Барселона
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:30 (прямая)
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