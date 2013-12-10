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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - ПСЖ
Бенфика - ПСЖ: обзор матча 10 декабря 2013
Бенфика
10.12.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
45'
Лима (П)
58'
Н. Гайтан
37'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - ПСЖ
Замена
А. Гомеш
️️️️
Э. Перес
90'
Желтая карточка
Силвиу
87'
77'
Желтая карточка
А. Рабьо
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Н. Гайтан
77'
70'
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Л. Маркович
69'
61'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Э. Кавани
61'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Т. Мотта
ГОЛ! 2:1!
Н. Гайтан
Пас отдал
М. Перейра
58'
50'
Желтая карточка
Т. Мотта
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лима
45'
37'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Перейра
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
9
Лима
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
37
Калифа Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
4-1-3-2
1
Артур
28
Силвиу
2
Перейра
24
Гарай
4
Луизао
18
Матич
15
Фейса
10
Гайтан
33
Перес
8
Маркович
9
Лима
4-2-2-2
46
Сиригу
37
Траоре
6
Камара
5
Маркиньос
12
Динь
8
Мотта
14
Рабьо
7
Моура
15
Пасторе
10
Кавани
7
Менез
10
Гайтан
10
Сулеймани
10
Сулеймани
10
Гайтан
33
Перес
20
Гомеш
20
Гомеш
33
Перес
8
Маркович
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
8
Маркович
8
Мотта
8
Матюиди
8
Матюиди
8
Мотта
10
Кавани
22
Лавесси
22
Лавесси
10
Кавани
Остались в запасе
Бенфика
ПСЖ
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Бенфика - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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