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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Виктория
Бавария - Виктория: обзор матча 23 октября 2013
Бавария
23.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
5 : 0
Завершен
Виктория
25'
Ф. Рибери (П)
37'
Д. Алаба
61'
Ф. Рибери
64'
Б. Швайнштайгер
90+1'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Виктория
ГОЛ! 5:0!
М. Гетце
Пас отдал
А. Роббен
90'
+1
86'
Желтая карточка
М. Козачик
86'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. Петржела
75'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Д. Лимберски
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
71'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
67'
ГОЛ! 4:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
М. Гетце
64'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ф. Лам
63'
63'
Замена
М. Дуриш
️️️️
П. Хорват
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
А. Роббен
61'
48'
Желтая карточка
Д. Лимберски
ГОЛ! 2:0!
Д. Алаба
Пас отдал
М. Манджукич
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Рибери
25'
24'
Желтая карточка
Р. Хубник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Павел Хорват
ОП
11
Милан Петржела
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Бавария
22
Том Штарке
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
26
Мартин Поспишил
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
3-2-4-1
1
Нойер
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
5
Алаба
26
Контенто
21
Лам
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Роббен
9
Манджукич
3-3-3
1
Козачик
4
Хубник
26
Прохазка
14
Ржезник
27
Райторал
10
Хорват
28
Чишовски
11
Петржела
26
Коларж
7
Горжава
21
Лам
27
Гетце
27
Гетце
21
Лам
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
8
Лимберски
19
Коваржик
19
Коваржик
8
Лимберски
11
Петржела
11
Тецл
11
Тецл
11
Петржела
10
Хорват
57
Дуриш
57
Дуриш
10
Хорват
Остались в запасе
Бавария
Виктория
22
Том Штарке
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
26
Мартин Поспишил
ПП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
26
Мартин Поспишил
ПП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Бавария - Виктория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
Альянц Арена
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