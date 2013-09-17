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Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Манчестер Сити
Виктория - Манчестер Сити: обзор матча 17 сентября 2013
Виктория
17.09.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
48'
Э. Джеко
53'
Я. Туре
58'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Манчестер Сити
Замена
С. Тецл
️️️️
М. Бакош
84'
83'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
80'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Я. Туре
67'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Х. Навас
Замена
Р. Хубник
️️️️
Л. Гейда
67'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Д. Коларж
61'
58'
ГОЛ! 0:3!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
53'
ГОЛ! 0:2!
Я. Туре
Пас отдал
С. Насри
48'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Агуэро
Желтая карточка
Д. Лимберски
40'
28'
Желтая карточка
Фернандиньо
17'
Желтая карточка
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
7
Томаш Горжава
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Виктория
13
Петр Болек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
25
Зденек Коукал
ЦП
26
Мартин Поспишил
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Козачик
2
Гейда
8
Лимберски
26
Прохазка
27
Райторал
10
Хорват
7
Горжава
26
Коларж
11
Петржела
19
Коваржик
23
Бакош
3-2-3-2
1
Харт
16
Навас
4
Компани
22
Настасич
5
Сабалета
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
14
Насри
10
Джеко
10
Агуэро
2
Гейда
4
Хубник
4
Хубник
2
Гейда
26
Коларж
57
Дуриш
57
Дуриш
26
Коларж
23
Бакош
11
Тецл
11
Тецл
23
Бакош
42
Туре
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
42
Туре
16
Навас
20
Милнер
20
Милнер
16
Навас
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
Остались в запасе
Виктория
Манчестер Сити
25
Зденек Коукал
ЦП
13
Петр Болек
ВР
26
Мартин Поспишил
ПП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Зденек Коукал
ЦП
13
Петр Болек
ВР
26
Мартин Поспишил
ПП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Виктория - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Доосан Арена
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