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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Ювентус - Рома

05.01.2014, Воскресенье, 23:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая) Италия. Серия А, 18 тур Ювентус - Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
16 февраля, суббота 23:45 Рома 1:0 Ювентус
6 тур
29 сентября, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 4:0 Рома
15 тур
12 декабря, понедельник 23:45 Рома 1:1 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
24 января, вторник 23:45 Ювентус 3:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:1 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
27 января, четверг 22:45 Ювентус 0:2 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
23 января, суббота 22:45 Ювентус 1:2 Рома
2 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Рома 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
21 марта, суббота 22:30 Рома 1:4 Ювентус
10 тур
1 ноября, суббота 22:30 Ювентус 2:0 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
16 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Рома
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
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