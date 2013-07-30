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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Металлист
ПАОК - Металлист: обзор матча 30 июля 2013
ПАОК
30.07.2013, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Металлист
43'
М. Девич (П)
72'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Металлист
90'
+1
Замена
О. Красноперов
️️️️
Х. Соса
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Атанасиадис
78'
77'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
М. Витор
76'
Желтая карточка
С. Атанасиадис
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Девич
Замена
З. Вукич
️️️️
Г. Георгиадис
67'
62'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Соуза
59'
Желтая карточка
П. Гуйе
Замена
Секу
️️️️
Лукас
55'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Девич
31'
Желтая карточка
Д. Соуза
Желтая карточка
Д. Салпингидис
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Якобо
ВР
16
Лино
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
28
Константинос Кацуранис
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ПЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЛП
15
Костин Лазэр
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
(К)
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
(К)
ЛП
19
Хуан Мануэль Торрес
ОП
8
Эдмар
ЦП
7
Диего Соуза
АП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Звономир Вукич
АП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Металлист
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
4-3-3
1
Якобо
16
Лино
4
Витор
28
Кацуранис
70
Кициу
7
Георгиадис
6
Циолис
15
Лазэр
7
Лукас
33
Атанасиадис
14
Салпингидис
4-1-2-2-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
4
Моледо
6
Азеведо
19
Торрес
8
Эдмар
7
Соса
10
Марлос
7
Соуза
32
Девич
7
Георгиадис
9
Вукич
9
Вукич
7
Георгиадис
7
Лукас
26
Секу
26
Секу
7
Лукас
33
Атанасиадис
15
Нецид
15
Нецид
33
Атанасиадис
7
Соса
32
Красноперов
32
Красноперов
7
Соса
7
Соуза
29
Бланко
29
Бланко
7
Соуза
32
Девич
9
Кристальдо
9
Кристальдо
32
Девич
Остались в запасе
ПАОК
Металлист
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
Главный тренер
Хуб Стевенс
55
Александр Нойок
ОП
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча ПАОК - Металлист
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Тумба
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