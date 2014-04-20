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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 20 апреля 2014
Динамо К
20.04.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ворскла
82'
Б. Идейе
84'
А. Ярмоленко
29'
А. Яхович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
89'
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Ярмоленко
88'
86'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
А. Яхович
ГОЛ! 2:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Мбокани
84'
ГОЛ! 1:1!
Б. Идейе
Пас отдал
А. Ярмоленко
82'
74'
Замена
А. Скляр
️️️️
О. Мищенко
71'
Вторая желтая
Д. Дедечко
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ю. Бельханда
61'
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
61'
56'
Желтая карточка
Д. Дедечко
46'
Замена
О. Баранник
️️️️
Й. Маркоски
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Пас отдал
С. Турсунов
15'
Желтая карточка
А. Яхович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Игорь Пердута
ЛЗ
4
Арменд Даллку
(К)
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ПЗ
10
Йован Маркоски
ЛП
69
Денис Дедечко
ОП
17
Владимир Чеснаков
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Коваль
8
Макаренко
21
Вида
15
Драгович
21
Данило Силва
5
Вукоевич
20
Бельханда
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-2-2-1-1
1
Непогодов
23
Сапай
4
Даллку
3
Ткачук
44
Пердута
69
Дедечко
17
Чеснаков
99
Мищенко
10
Маркоски
17
Турсунов
18
Яхович
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
7
Ярмоленко
8
Сидорчук
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
20
Бельханда
12
Идейе
12
Идейе
20
Бельханда
99
Мищенко
6
Скляр
6
Скляр
99
Мищенко
18
Яхович
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
18
Яхович
10
Маркоски
24
Баранник
24
Баранник
10
Маркоски
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
27
Дмитрий Кравченко
ОП
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Остались в запасе
27
Дмитрий Кравченко
ОП
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Динамо К - Ворскла
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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