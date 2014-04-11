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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Зенит (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 11 апреля 2014
Зенит (мол)
11.04.2014, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
61'
П. Назимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Желтая карточка
А. Яковлев
90'
+1
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
Е. Серенков
90'
Замена
А. Яковлев
️️️️
С. Жалобков
89'
Замена
И. Иваниди
️️️️
А. Симонян
85'
82'
Замена
А. Орлов
️️️️
Н. Огурцов
Замена
В. Романов
️️️️
Е. Марков
77'
Замена
А. Гасилин
️️️️
А. Панфилов
70'
66'
Желтая карточка
А. Лузин
Замена
А. Каюков
️️️️
М. Батов
65'
64'
Замена
Й. Броувер
️️️️
Е. Андриенко
ГОЛ! 1:0!
П. Назимов
61'
Замена
П. Назимов
️️️️
В. Ефимов
60'
55'
Замена
К. Морозов
️️️️
Д. Фомин
Желтая карточка
В. Ефимов
42'
9'
Желтая карточка
А. Гамалян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
58
Павел Крыжевских
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Зенит (мол)
29
Михаил Мжельский
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
64
Эрнест Лукив
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
24
Алексей Орлов
ЦП
27
Йорди Броувер
ЦФ
3-3-1-3
88
Рудаков
55
Лобов
72
Жалобков
64
Новопашин
60
Серенков
42
Давиденко
17
Батов
10
Симонян
20
Марков
98
Ефимов
93
Панфилов
3-1-5-1
45
Ермаков
37
Лузин
46
Гамалян
3
Гогличидзе
74
Фомин
58
Крыжевских
57
Акимов
82
Огурцов
41
Андриенко
43
Шляхов
97
Гаджиев
72
Жалобков
56
Яковлев
56
Яковлев
72
Жалобков
10
Симонян
53
Иваниди
53
Иваниди
10
Симонян
60
Серенков
97
Ходаковский
97
Ходаковский
60
Серенков
20
Марков
66
Романов
66
Романов
20
Марков
17
Батов
23
Каюков
23
Каюков
17
Батов
98
Ефимов
43
Назимов
43
Назимов
98
Ефимов
93
Панфилов
19
Гасилин
19
Гасилин
93
Панфилов
82
Огурцов
24
Орлов
24
Орлов
82
Огурцов
74
Фомин
5
Морозов
5
Морозов
74
Фомин
41
Андриенко
27
Броувер
27
Броувер
41
Андриенко
Остались в запасе
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
40
Павел Барбашов
ЦП
64
Эрнест Лукив
ЦП
7
Артем Поникаров
ПЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
40
Павел Барбашов
ЦП
64
Эрнест Лукив
ЦП
7
Артем Поникаров
ПЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
Остались в запасе
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Зенит (мол) - Краснодар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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