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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 15 марта 2014
Бавария
15.03.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Байер
42'
М. Манджукич
51'
Б. Швайнштайгер
88'
Ш. Кисслинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
88'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Кисслинг
83'
Желтая карточка
Л. Бендер
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Т. Кроос
82'
78'
Желтая карточка
Э. Спахич
77'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Э. Джан
Желтая карточка
Рафинья
75'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Манджукич
73'
64'
Замена
С. Сэм
️️️️
Х. Сон
Замена
Ф. Рибери
️️️️
А. Роббен
63'
55'
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 2:0!
Б. Швайнштайгер
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Рафинья
42'
Желтая карточка
Д. Контенто
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
37
Максимилиан Вагенер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
26
Контенто
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
13
Рафинья
8
Кроос
31
Швайнштайгер
27
Гетце
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
3-3-1-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
2
Вольшайд
19
Хильберт
23
Джан
17
Бениш
6
Рольфес
8
Кастро
7
Сон
11
Кисслинг
10
Роббен
7
Рибери
7
Рибери
10
Роббен
8
Кроос
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Кроос
9
Манджукич
10
Шакири
10
Шакири
9
Манджукич
7
Сон
33
Сэм
33
Сэм
7
Сон
23
Джан
9
Дердийок
9
Дердийок
23
Джан
Остались в запасе
Бавария
Байер
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Давид Йеллделл
ВР
37
Максимилиан Вагенер
ЦП
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
37
Максимилиан Вагенер
ЦП
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Бавария - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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