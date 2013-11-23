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Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 23 ноября 2013
Боруссия Д
23.11.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
65'
М. Гетце
84'
А. Роббен
86'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
86'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Лам
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Алькантара
79'
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
Рафинья
Замена
Л. Пищек
️️️️
С. Бендер
78'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Я. Блащиковски
70'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
63'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Г. Мхитарян
55'
54'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Манджукич
44'
Желтая карточка
Рафинья
44'
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
К. Гросскройц
44'
36'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Арьен Роббен
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
19
Папастатопулос
2
Фридрих
37
Дурм
8
Шахин
6
Гросскройц
22
Мхитарян
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
4
Данте
17
Боатенг
5
Алаба
88
Мартинес
21
Лам
8
Кроос
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
5
Бендер
26
Пищек
26
Пищек
5
Бендер
16
Блащиковски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
16
Блащиковски
13
Рафинья
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
17
Боатенг
6
Алькантара
6
Алькантара
17
Боатенг
9
Манджукич
27
Гетце
27
Гетце
9
Манджукич
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Том Штарке
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:25 (прямая)
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