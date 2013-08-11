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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Гамбург
Шальке-04 - Гамбург: обзор матча 11 августа 2013
Шальке-04
11.08.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 3
Завершен
Гамбург
2'
К. Хунтелаар
45+2'
К. Хунтелаар
72'
А. Салаи
12'
Р. ван дер Ваарт
24'
М. Байстер
49'
Л. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Гамбург
83'
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Байстер
74'
Замена
Д. Аого
️️️️
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 3:3!
А. Салаи
72'
64'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Бадель
Замена
М. Хегер
️️️️
Р. Нойштедтер
58'
49'
ГОЛ! 2:3!
Л. Собич
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 2:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Фукс
45'
+2
Желтая карточка
К. Фукс
44'
36'
Желтая карточка
Т. Арслан
24'
ГОЛ! 1:2!
М. Байстер
Пас отдал
Д. Дикмайер
Замена
Л. Горецка
️️️️
Ю. Дракслер
23'
12'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
4'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Дракслер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
28
Фукс
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
33
Нойштедтер
17
Клеменс
13
Джонс
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
3-4-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
3
Собич
2
Дикмайер
10
Чалханоглу
30
Арслан
47
Бадель
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
9
Байстер
19
Зуа
33
Нойштедтер
6
Хегер
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Дракслер
27
Горецка
27
Горецка
7
Дракслер
10
Чалханоглу
3
Аого
3
Аого
10
Чалханоглу
47
Бадель
8
Ринкон
8
Ринкон
47
Бадель
9
Байстер
9
Руднев
9
Руднев
9
Байстер
Остались в запасе
Шальке-04
Гамбург
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Шальке-04 - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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