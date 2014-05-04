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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 04 мая 2014
Арсенал
04.05.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
14'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
Желтая карточка
О. Жиру
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Г. Дорранс
85'
Замена
М. Выдра
️️️️
Ю. Мулумбу
83'
Желтая карточка
К. Брант
80'
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Амалфитано
Замена
Т. Вермален
️️️️
Н. Монреаль
80'
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Касорла
70'
Желтая карточка
Н. Монреаль
64'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
М. Артета
63'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
С. Касорла
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
20
Матье Фламини
ОП
8
Микель Артета
(К)
ОП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
11
Крис Брант
(К)
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
31
Морган Амалфитано
ПП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
20
Фламини
8
Артета
10
Подольски
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
4-1-3-1-1
12
Фостер
11
Брант
14
Лугано
13
Ольссон
15
Доусон
21
Мулумбу
31
Амалфитано
7
Моррисон
18
Дорранс
29
Сессеньон
38
Бераино
18
Монреаль
4
Вермален
4
Вермален
18
Монреаль
8
Касорла
10
Росицки
10
Росицки
8
Касорла
8
Артета
4
Чельстрем
4
Чельстрем
8
Артета
21
Мулумбу
11
Выдра
11
Выдра
21
Мулумбу
31
Амалфитано
28
Аничебе
28
Аничебе
31
Амалфитано
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 15:40 (прямая)
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