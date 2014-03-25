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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Суонси
Арсенал - Суонси: обзор матча 25 марта 2014
Арсенал
25.03.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
73'
Л. Подольски
75'
О. Жиру
9'
В. Бони
89'
М. Фламини (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Суонси
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Фламини
Замена
Я. Саного
️️️️
О. Жиру
87'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Т. Росицки
80'
79'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Шелви
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
Л. Подольски
75'
74'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Н. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
К. Гиббс
73'
64'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Мичу
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
57'
33'
Желтая карточка
В. Бони
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Бони
Пас отдал
Н. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Леон Бриттон
ЦП
25
Мичу
АП
18
Джонатан Де Гузман
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
20
Фламини
8
Касорла
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
4-3-2-1
13
Ворм
22
Ранхель
15
Чико
5
Уилльямс
3
Тэйлор
18
Де Гузман
7
Бриттон
26
Шелви
25
Мичу
15
Раутледж
2
Бони
10
Росицки
4
Чельстрем
4
Чельстрем
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
9
Саного
9
Саного
9
Жиру
3
Тэйлор
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Тэйлор
26
Шелви
19
Эрнандес
19
Эрнандес
26
Шелви
25
Мичу
12
Дайер
12
Дайер
25
Мичу
Остались в запасе
Арсенал
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Арсенал - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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