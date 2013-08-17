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АПЛ 2026/2027
Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 августа 2013
Суонси
17.08.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
81'
В. Бони
34'
Р. ван Перси
35'
Д. Уэлбек
72'
Р. ван Перси
90+2'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Юнайтед
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Д. Уэлбек
Пас отдал
У. Руни
85'
Замена
Андерсон
️️️️
Р. ван Перси
ГОЛ! 1:3!
В. Бони
Пас отдал
П. Эрнандес
81'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Б. Дэвис
75'
72'
ГОЛ! 0:3!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
62'
Замена
У. Руни
️️️️
Р. Гиггз
Замена
П. Эрнандес
️️️️
У. Раутледж
46'
Замена
В. Бони
️️️️
Л. Бриттон
46'
43'
Желтая карточка
Т. Клеверли
39'
Желтая карточка
М. Кэррик
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Л. Валенсия
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Гиггз
10'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
26
Джонджо Шелви
АП
12
Натан Дайер
ПВ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ОП
11
Райан Гиггз
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-2-3-1
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
5
Уилльямс
22
Ранхель
87
Каньяс
7
Бриттон
15
Раутледж
26
Шелви
12
Дайер
25
Мичу
4-2-2-2
43
Де Хеа
4
Джонс
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
8
Клеверли
25
Валенсия
11
Гиггз
32
ван Перси
18
Уэлбек
4
Дэвис
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
4
Дэвис
15
Раутледж
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Раутледж
7
Бриттон
2
Бони
2
Бони
7
Бриттон
32
ван Перси
28
Андерсон
28
Андерсон
32
ван Перси
11
Гиггз
32
Руни
32
Руни
11
Гиггз
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Юнайтед
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Суонси - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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