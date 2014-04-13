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РПЛ 2026/2027
Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Рубин - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 13 апреля 2014
Рубин
13.04.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
11'
Л. Мельгарехо
47'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Р. Еременко
87'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Я. М'Вила
83'
80'
Замена
М. Рабиу
️️️️
Г. Букур
Замена
А. Прудников
️️️️
С. Азмун
78'
77'
Желтая карточка
Г. Букур
72'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Н. Безлихотнов
63'
Замена
С. Манолев
️️️️
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
М. Девич
58'
Желтая карточка
Г. Карадениз
53'
47'
ГОЛ! 0:2!
Г. Букур
Пас отдал
И. Попов
14'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мельгарехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
10
Темури Букия
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
3
Гетигежев
44
Навас
4
Кверквелия
23
Кузьмин
6
М'Вила
61
Карадениз
28
Могилевец
26
Еременко
32
Девич
20
Азмун
4-1-2-2-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
2
Шандао
5
Армаш
8
Бугаев
77
Каборе
23
Соснин
11
Букур
90
Безлихотнов
71
Попов
10
Мельгарехо
6
М'Вила
94
Нуров
94
Нуров
6
М'Вила
20
Азмун
89
Прудников
89
Прудников
20
Азмун
90
Безлихотнов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
90
Безлихотнов
10
Мельгарехо
11
Манолев
11
Манолев
10
Мельгарехо
11
Букур
19
Рабиу
19
Рабиу
11
Букур
Остались в запасе
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Темури Букия
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Темури Букия
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Рубин - Кубань (ЛФЛ)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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