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Амкар-Пермь - Анжи
Амкар-Пермь - Анжи: обзор матча 10 ноября 2013
Амкар-Пермь
10.11.2013, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
82'
Д. Белоруков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Анжи
83'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Соболев
ГОЛ! 1:0!
Д. Белоруков
82'
Желтая карточка
Т. Фибел
80'
78'
Замена
А. Разак
️️️️
К. Мкртчян
Желтая карточка
З. Сираков
70'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
К. Васильев
66'
56'
Замена
П. Соломатин
️️️️
С. Сердеров
30'
Желтая карточка
С. Сердеров
Желтая карточка
Благо
28'
21'
Желтая карточка
А. Епуряну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛВ
14
Константин Васильев
ОП
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
АП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
(К)
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
29
Абдул Разак
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-2-3-1
42
Нарубин
13
Семенов
21
Белоруков
97
Фибел
14
Сираков
14
Васильев
5
Гол
18
Коломейцев
40
Благо
7
Пеев
26
Якубко
4-2-3-1
1
Помазан
3
Гаджибеков
8
Аделейе
24
Епуряну
88
Григалава
10
Ахмедов
8
Жусилей
7
Агаларов
19
Мкртчян
19
Соболев
28
Сердеров
14
Васильев
7
Каюмов
7
Каюмов
14
Васильев
19
Мкртчян
29
Разак
29
Разак
19
Мкртчян
19
Соболев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
19
Соболев
28
Сердеров
31
Соломатин
31
Соломатин
28
Сердеров
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Анжи
57
Александр Селихов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Амкар-Пермь - Анжи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 13:45 (прямая)
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