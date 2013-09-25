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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат: обзор матча 25 сентября 2013
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2013, среда, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
6'
Г. Букур
44'
И. Бальде
66'
Шандао
2'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Замена
А. Хубулов
️️️️
Д. Цораев
85'
Замена
Г. Буено
️️️️
Г. Букур
82'
Замена
А. Деальберт
️️️️
А. Соснин
76'
74'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
И. Лебеденко
69'
Желтая карточка
И. Лебеденко
67'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
О. Иванов
ГОЛ! 3:1!
Шандао
Пас отдал
Д. Цораев
66'
50'
Замена
М. Тагилов
️️️️
А. Феррейра
Желтая карточка
И. Бальде
45'
ГОЛ! 2:1!
И. Бальде
Пас отдал
Г. Букур
44'
28'
Желтая карточка
А. Радьков
ГОЛ! 1:1!
Г. Букур
Пас отдал
А. Козлов
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Пас отдал
И. Айссати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Роман Бугаев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
19
Олег Иванов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Армаш
8
Бугаев
10
Фидлер
23
Соснин
11
Букур
71
Попов
6
Цораев
6
Бальде
4-2-1-1-2
1
Городов
40
Уциев
15
Радьков
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
21
Адилсон
14
Айссати
19
Иванов
9
Аилтон
10
Лебеденко
23
Соснин
5
Деальберт
5
Деальберт
23
Соснин
11
Букур
11
Буено
11
Буено
11
Букур
6
Цораев
88
Хубулов
88
Хубулов
6
Цораев
5
Феррейра
4
Тагилов
4
Тагилов
5
Феррейра
19
Иванов
37
Грозав
37
Грозав
19
Иванов
10
Лебеденко
18
Бокила
18
Бокила
10
Лебеденко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ахмат
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Кулалаев (Волжский)
Александр Богданов (Азов)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:45 (прямая)
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