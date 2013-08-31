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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Анжи
Ахмат - Анжи: обзор матча 31 августа 2013
Ахмат
31.08.2013, суббота, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
87'
Аилтон (П)
33'
Эвертон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Анжи
90'
+1
Желтая карточка
И. Максимов
Желтая карточка
Р. Уциев
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Аилтон
87'
84'
Желтая карточка
Л. Траоре
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Ф. Кудряшов
76'
71'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
З. Садаев
70'
64'
Желтая карточка
Эвертон
61'
Желтая карточка
П. Соломатин
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
60'
55'
Замена
И. Максимов
️️️️
А. Гатагов
46'
Замена
Б. Ангбва
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
О. Иванов
️️️️
Ф. Пирис
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Пас отдал
А. Гатагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
8
Жусилей
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
9
Алан Гатагов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Кану
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-1-3
1
Городов
30
Кудряшов
40
Ояла
5
Феррейра
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
22
Пирис
9
Садаев
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-2-1-1-2
41
Кержаков
3
Гаджибеков
4
Эвертон
24
Епуряну
13
Тагирбеков
8
Жусилей
10
Ахмедов
9
Гатагов
18
Бурмистров
90
Траоре
31
Соломатин
30
Кудряшов
33
Ятченко
33
Ятченко
30
Кудряшов
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
22
Пирис
19
Иванов
19
Иванов
22
Пирис
3
Гаджибеков
4
Ангбва
4
Ангбва
3
Гаджибеков
9
Гатагов
78
Максимов
78
Максимов
9
Гатагов
18
Бурмистров
19
Мкртчян
19
Мкртчян
18
Бурмистров
Остались в запасе
Ахмат
Анжи
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Ахмат - Анжи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:30 (прямая)
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