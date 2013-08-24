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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Краснодар
Анжи - Краснодар: обзор матча 24 августа 2013
Анжи
24.08.2013, суббота, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
45+2'
О. Ахмедов
49'
М. Перейра
74'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
Л. Траоре
89'
Желтая карточка
К. Самба
87'
85'
Замена
Ари
️️️️
М. Перейра
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Ионов
78'
75'
Замена
М. Абреу
️️️️
Е. Шипицин
74'
ГОЛ! 1:2!
Вандерсон
Пас отдал
П. Мамаев
Замена
С. Сердеров
️️️️
Н. Бурмистров
72'
72'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Д. Анджелкович
Желтая карточка
Эвертон
68'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
О. Ахмедов
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
11
Алексей Ионов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
25
Евгений Шипицин
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
4-2-2-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
4
Эвертон
4
Самба
3
Гаджибеков
8
Жусилей
10
Ахмедов
11
Ионов
18
Бурмистров
9
Это'О
90
Траоре
4-5-1
1
Фильцов
55
Енджейчик
14
Мартынович
4
Тубич
33
Анджелкович
25
Шипицин
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
18
Бурмистров
28
Сердеров
28
Сердеров
18
Бурмистров
11
Ионов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
11
Ионов
33
Анджелкович
55
Нахушев
55
Нахушев
33
Анджелкович
25
Шипицин
26
Абреу
26
Абреу
25
Шипицин
10
Перейра
39
Ари
39
Ари
10
Перейра
Остались в запасе
Анжи
Краснодар
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Анжи - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:45 (прямая)
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