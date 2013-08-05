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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 05 августа 2013
Локомотив
05.08.2013, понедельник, 21:15
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Краснодар
41'
В. Денисов
82'
Д. Н'Дойе
87'
Я. Дюрица
58'
Жоаозиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
ГОЛ! 3:1!
Я. Дюрица
87'
85'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Ю. Газинский
Замена
В. Обинна
️️️️
Майкон
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Н'Дойе
82'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Ткачев
72'
69'
Желтая карточка
Вандерсон
64'
Замена
Н. Дринчич
️️️️
М. Абреу
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жоаозиньо
46'
Замена
Н. Тубич
️️️️
М. Перейра
43'
Красная карточка
А. Енджейчик
ГОЛ! 1:0!
В. Денисов
Пас отдал
А. Самедов
41'
9'
Желтая карточка
А. Мартынович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
28
Ян Тигорев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
23
Тарасов
11
Майкон
11
Ткачев
28
Тигорев
19
Самедов
14
Н'Дойе
3-3-2-1-1
1
Фильцов
98
Петров
55
Енджейчик
14
Мартынович
8
Смольников
10
Перейра
17
Калешин
26
Абреу
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
11
Ткачев
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Ткачев
11
Майкон
11
Обинна
11
Обинна
11
Майкон
10
Перейра
4
Тубич
4
Тубич
10
Перейра
18
Газинский
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Газинский
26
Абреу
18
Дринчич
18
Дринчич
26
Абреу
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Локомотив - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Гаврилин Максим (г. Владимир)
Березнев Дмитрий (г. Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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