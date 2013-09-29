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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Динамо К
Ворскла - Динамо К: обзор матча 29 сентября 2013
Ворскла
29.09.2013, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
32'
А. Яхович
43'
А. Громов (П)
39'
Ю. Бельханда
90+1'
Л. Аруна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Динамо К
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Л. Аруна
Пас отдал
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Скляр
84'
Замена
А. Скляр
️️️️
О. Мищенко
82'
79'
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
В. Сапай
77'
73'
Замена
Л. Аруна
️️️️
О. Гусев
Замена
А. Янузи
️️️️
А. Яхович
71'
58'
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Вукоевич
56'
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Й. Маркоски
54'
54'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Ю. Бельханда
51'
Красная карточка
Б. Идейе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Громов
43'
39'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бельханда
34'
Желтая карточка
Е. Хачериди
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
Пас отдал
А. Громов
32'
Желтая карточка
А. Курилов
18'
16'
Желтая карточка
Е. Макаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Игорь Пердута
ЛЗ
4
Арменд Даллку
(К)
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЛП
17
Владимир Чеснаков
ОП
10
Йован Маркоски
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
28
Артем Громов
ПП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-2-3-1
1
Непогодов
44
Пердута
4
Даллку
78
Курилов
23
Сапай
17
Чеснаков
10
Маркоски
82
Ребенок
99
Мищенко
28
Громов
18
Яхович
4-3-2-1
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
15
Драгович
8
Макаренко
20
Бельханда
44
Велозу
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
20
Гусев
12
Идейе
99
Мищенко
6
Скляр
6
Скляр
99
Мищенко
18
Яхович
9
Янузи
9
Янузи
18
Яхович
5
Вукоевич
17
Ленс
17
Ленс
5
Вукоевич
20
Гусев
25
Аруна
25
Аруна
20
Гусев
20
Бельханда
70
Мбокани
70
Мбокани
20
Бельханда
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
1
Артур Рудько
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Ворскла - Динамо К
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Ворскла
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