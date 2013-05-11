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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Манчестер Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 11 мая 2013
Манчестер Сити
11.05.2013, суббота, 20:15
Англия. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
90+1'
Б. Уотсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
Жоэль
Замена
Э. Джеко
️️️️
Г. Бэрри
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Уотсон
Пас отдал
Ш. Мэлони
Желтая карточка
Г. Бэрри
87'
Вторая желтая
П. Хавьер Сабалета
85'
81'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
М. Настасич
75'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
К. Тевес
69'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
60'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ПП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
15
Шон Мэлони
ЛФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Харт
3
Клиши
22
Настасич
4
Компани
5
Сабалета
42
Туре
18
Бэрри
14
Насри
32
Тевес
21
Сильва
10
Агуэро
3-4-1-2
1
Жоэль
20
Шарнер
21
Алькарас
17
Бойс
16
МакКарти
11
МакАртур
16
Гомес
15
Эспиноза
20
МакМанаман
2
Коне
15
Мэлони
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
32
Тевес
6
Родуэлл
6
Родуэлл
32
Тевес
18
Бэрри
10
Джеко
10
Джеко
18
Бэрри
16
Гомес
26
Уотсон
26
Уотсон
16
Гомес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Сити - Уиган Атлетик
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:10 (прямая)
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