Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Нордшелланд - ЦСКА
Нордшелланд - ЦСКА: обзор матча 17 февраля 2013
Нордшелланд
17.02.2013, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 4
Завершен
ЦСКА
66'
У. Бех
2'
В. Лав
67'
А. Дзагоев
69'
Ж. Окоре (АГ)
90+1'
В. Лав
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нордшелланд - ЦСКА
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
В. Лав
Пас отдал
П. Мамаев
83'
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
Замена
О. Айнаоглу
️️️️
С. Кристенсен
82'
77'
Желтая карточка
П. Вернблум
75'
Замена
П. Тен
️️️️
М. Фернандес
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Ж. Окоре
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
Р. Эльм
66'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 1:1!
У. Бех
Пас отдал
П. Мтилига
66'
62'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
С. Игнашевич
Желтая карточка
Н. Стокхольм
55'
Замена
Р. Буэно
️️️️
М. Гюнделах
46'
Замена
К. Линнберг
️️️️
А. Кристиансен
46'
Желтая карточка
А. Кристиансен
42'
29'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Цауня
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
21
Иван Рунье
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
6
Лассе Петри
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
7
Николай Стокхольм
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
17
Сорен Кристенсен
АП
19
Марк Гюнделах
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Александр Цауня
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Нордшелланд
36
Кристиан Линнберг
ЦФ
13
Огужан Айнаоглу
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
ЦСКА
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
3-5-2
1
Хансен
8
Мтилига
5
Окоре
21
Рунье
33
Бех
10
Кристиансен
7
Стокхольм
91
Тичинович
6
Петри
17
Кристенсен
19
Гюнделах
4-3-1-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Эльм
19
Цауня
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
10
Кристиансен
36
Линнберг
36
Линнберг
10
Кристиансен
17
Кристенсен
13
Айнаоглу
13
Айнаоглу
17
Кристенсен
19
Гюнделах
9
Буэно
9
Буэно
19
Гюнделах
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
24
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
22
Тен
22
Тен
6
Фернандес
19
Цауня
10
Мамаев
10
Мамаев
19
Цауня
Остались в запасе
Нордшелланд
ЦСКА
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Нордшелланд - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Ола Хоббер Нильсен
Стадион:
Фарум Парк
Новости команд
Все
Нордшелланд
ЦСКА
ЦСКА разгромил команду Аленичева
18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
15:41
8
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
11:15
9
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
19
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
ЦСКА разгромил команду Аленичева
18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
15:41
8
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
11:15
9
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+