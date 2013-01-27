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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Днепр
Динамо - Днепр: обзор матча 27 января 2013
Динамо
27.01.2013, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Днепр
3'
П. Соломатин
35'
Е. Селезнев (П)
69'
Р. Зозуля
89'
А. Кобахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Днепр
89'
ГОЛ! 1:3!
А. Кобахидзе
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Л. Уилкшир
80'
69'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зозуля
62'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Чеберячко
62'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Матеус
62'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
62'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Д. Олейник
62'
Замена
С. Инкум
️️️️
И. Стринич
62'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Д. Канкава
62'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Р. Ротань
Желтая карточка
И. Соловьев
61'
46'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Жулиано
46'
Замена
В. Мандзюк
️️️️
А. Федецкий
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Кураньи
46'
Замена
И. Семшов
️️️️
П. Соломатин
46'
Замена
И. Соловьев
️️️️
Б. Джуджак
46'
Замена
Я. Яншер
️️️️
П. Игнатович
46'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Сапета
46'
Замена
Р. Еремеев
️️️️
К. Нобоа
46'
Замена
Л. Уилкшир
️️️️
Н. Чичерин
46'
Замена
В. Рыков
️️️️
А. Епуряну
46'
Замена
Д. Колодин
️️️️
Л. Фернандес
46'
Замена
П. Евсеев
️️️️
М. Ломич
46'
Замена
Р. Березовский
️️️️
А. Шунин
46'
Желтая карточка
А. Епуряну
35'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Селезнев
Желтая карточка
А. Сапета
6'
Желтая карточка
П. Игнатович
4'
ГОЛ! 1:0!
П. Соломатин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
24
Епуряну
6
Фернандес
4
Чичерин
10
Джуджак
16
Нобоа
41
Сапета
29
Игнатович
22
Кураньи
31
Соломатин
4-2-2-2
16
Шелихов
44
Федецкий
3
Мазух
14
Чеберячко
23
Стринич
23
Канкава
29
Ротань
20
Жулиано
16
Олейник
11
Селезнев
99
Матеус
16
Нобоа
13
Еремеев
13
Еремеев
16
Нобоа
32
Ломич
5
Евсеев
5
Евсеев
32
Ломич
Уилкшир
5
Сергеев
5
Сергеев
Уилкшир
1
Шунин
21
Березовский
21
Березовский
1
Шунин
6
Фернандес
8
Колодин
8
Колодин
6
Фернандес
24
Епуряну
44
Рыков
44
Рыков
24
Епуряну
4
Чичерин
26
Уилкшир
26
Уилкшир
4
Чичерин
10
Джуджак
9
Соловьев
9
Соловьев
10
Джуджак
41
Сапета
4
Юсупов
4
Юсупов
41
Сапета
31
Соломатин
20
Семшов
20
Семшов
31
Соломатин
29
Игнатович
89
Яншер
89
Яншер
29
Игнатович
22
Кураньи
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Кураньи
23
Стринич
22
Инкум
22
Инкум
23
Стринич
23
Канкава
15
Кулаков
15
Кулаков
23
Канкава
44
Федецкий
5
Мандзюк
5
Мандзюк
44
Федецкий
20
Жулиано
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
20
Жулиано
29
Ротань
14
Кравченко
14
Кравченко
29
Ротань
14
Чеберячко
28
Шахов
28
Шахов
14
Чеберячко
16
Олейник
22
Коноплянка
22
Коноплянка
16
Олейник
99
Матеус
10
Зозуля
10
Зозуля
99
Матеус
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
Остались в запасе
Динамо
Днепр
Главный тренер
Дан Петреску
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
91
Игорь Варцаба
ВР
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
91
Игорь Варцаба
ВР
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Динамо - Днепр
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
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