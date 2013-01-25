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Расписание матчей
Испания. Кубок
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 25 января 2013
Малага
25.01.2013, пятница, 01:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 4
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Барселона
12'
Хоакин
68'
Р. Санта Крус
8'
Педро
49'
Ж. Пике
76'
А. Иньеста
80'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Малага - Барселона
90'
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
87'
Замена
А. Санчес
️️️️
Педро
83'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Л. Месси
82'
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Х. Савиола
️️️️
С. Фернандес
81'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Хоакин
81'
80'
ГОЛ! 2:4!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
76'
ГОЛ! 2:3!
А. Иньеста
Пас отдал
С. Фабрегас
68'
Желтая карточка
Х. Маскерано
ГОЛ! 2:2!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Хоакин
68'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Дуда
63'
49'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Пике
Пас отдал
А. Иньеста
45'
+1
Желтая карточка
С. Фабрегас
39'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Велигтон
39'
32'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Элизеу
26'
Желтая карточка
М. Итурра
14'
ГОЛ! 1:1!
Хоакин
Пас отдал
Дуда
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
(К)
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ОП
16
Мануэль Итурра
ОП
30
Себастьян Фернандес
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
4
Камачо
16
Итурра
17
Дуда
30
Фернандес
17
Хоакин
24
Санта Крус
3-1-3-3
13
Пинто
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
4
Фабрегас
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
17
Хоакин
12
Пиазон
12
Пиазон
17
Хоакин
17
Дуда
20
Портильо
20
Портильо
17
Дуда
30
Фернандес
16
Савиола
16
Савиола
30
Фернандес
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
10
Месси
6
Алькантара
6
Алькантара
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4
Санчес
9
Педро
Остались в запасе
Малага
Барселона
13
Вилли Кабальеро
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Малага - Барселона
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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