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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 17 января 2013
Барселона
17.01.2013, четверг, 00:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Малага
29'
Л. Месси
30'
К. Пуйоль
26'
М. Итурра
89'
И. Камачо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Малага
90'
+3
Желтая карточка
С. Фернандес
89'
ГОЛ! 2:2!
И. Камачо
Пас отдал
Дуда
82'
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Хави
️️️️
Т. Алькантара
78'
75'
Красная карточка
Н. Монреаль
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Санчес
74'
Замена
Педро
️️️️
К. Тельо
74'
68'
Замена
Дуда
️️️️
Д. Буонанотте
65'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
46'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Ф. Портильо
38'
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
Л. Месси
33'
ГОЛ! 2:1!
К. Пуйоль
Пас отдал
Т. Алькантара
30'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Итурра
Желтая карточка
А. Санчес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ОП
4
Игнасио Камачо
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
22
Иско
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Пинто
14
Маскерано
5
Пуйоль
33
Монтойя
3
Адриано
8
Сонг
8
Иньеста
6
Алькантара
37
Тельо
10
Месси
4
Санчес
4-2-3-1
13
Камени
18
Гамес
3
Велигтон
20
Санчес
19
Элизеу
16
Итурра
4
Камачо
30
Фернандес
30
Буонанотте
20
Портильо
16
Савиола
4
Санчес
4
Фабрегас
4
Фабрегас
4
Санчес
6
Алькантара
6
Хави
6
Хави
6
Алькантара
37
Тельо
9
Педро
9
Педро
37
Тельо
20
Портильо
18
Монреаль
18
Монреаль
20
Портильо
30
Буонанотте
17
Дуда
17
Дуда
30
Буонанотте
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
Остались в запасе
Барселона
Малага
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Тито Виланова
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Барселона - Малага
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:25 (прямая)
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