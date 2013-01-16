Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Суонси
Арсенал - Суонси: обзор матча 16 января 2013
Арсенал
16.01.2013, среда, 23:30
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Суонси
86'
Д. Уилшир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Суонси
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
О. Жиру
86'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
83'
71'
Замена
Мичу
️️️️
Д. Грэм
61'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Де Гузман
60'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
К. Агустьен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
19
Двайт Тиндалли
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
12
Натан Дайер
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
4
Вермален
3
Санья
13
Коклен
5
Диаби
8
Касорла
10
Уилшир
32
Уолкотт
9
Жиру
4-2-2-1-1
13
Ворм
5
Бартли
15
Чико
6
Ричардс
19
Тиндалли
15
Агустьен
7
Бриттон
12
Дайер
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Грэм
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
18
Де Гузман
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
15
Агустьен
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Агустьен
12
Грэм
25
Мичу
25
Мичу
12
Грэм
Остались в запасе
Арсенал
Суонси
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Арсенал - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Суонси
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+