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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Арсенал
Суонси - Арсенал: обзор матча 06 января 2013
Суонси
06.01.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Арсенал
57'
Мичу
84'
Д. Грэм
80'
Л. Подольски
82'
К. Гиббс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Арсенал
ГОЛ! 2:2!
Д. Грэм
Пас отдал
К. Сун-Юн
84'
82'
ГОЛ! 1:2!
К. Гиббс
Пас отдал
О. Жиру
80'
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
Л. Косиельни
Желтая карточка
К. Бартли
78'
71'
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Рэмзи
Замена
К. Агустьен
️️️️
Л. Бриттон
68'
ГОЛ! 1:0!
Мичу
57'
Замена
Мичу
️️️️
Н. Дайер
55'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
У. Раутледж
54'
34'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
12
Натан Дайер
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Микель Артета
(К)
ОП
10
Джек Уилшир
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
4-2-2-1-1
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
5
Бартли
19
Тиндалли
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
12
Дайер
15
Раутледж
12
Грэм
4-2-3-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
10
Уилшир
32
Уолкотт
8
Касорла
21
Рэмзи
9
Жиру
7
Бриттон
15
Агустьен
15
Агустьен
7
Бриттон
15
Раутледж
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Раутледж
12
Дайер
25
Мичу
25
Мичу
12
Дайер
21
Рэмзи
10
Подольски
10
Подольски
21
Рэмзи
Остались в запасе
Суонси
Арсенал
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Суонси - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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