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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Нигерия
Замбия - Нигерия: обзор матча 25 января 2013
Замбия
25.01.2013, пятница, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Нигерия
85'
К. Мвине (П)
57'
Э. Эменике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Замбия - Нигерия
89'
Замена
И. Уче
️️️️
А. Муса
88'
Желтая карточка
Э. Эменике
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мвине
85'
78'
Замена
Б. Идейе
️️️️
В. Мозес
76'
Замена
Н. Обиора
️️️️
Н. Игьебор
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
А. Чанса
73'
Желтая карточка
Э. Мбола
72'
69'
Желтая карточка
А. Муса
Замена
Д. Муленга
️️️️
К. Катонго
66'
Замена
К. Мбесума
️️️️
Ч. Лунгу
66'
Желтая карточка
Н. Синкала
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эменике
Пас отдал
Д. Оби Микел
35'
Желтая карточка
Г. Обоабона
26'
Пенальти не реализован!
Д. Оби Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
19
Натан Синкала
ЦП
8
Асаак Чанса
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
17
Огений Онази
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Замбия
22
Дэнни Муниао
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
10
Мукука Муленга
ЦФ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
7
Джейкоб Муленга
ЦФ
Нигерия
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Нванкво Обиора
ОП
4
Рубен Габриэль
ЦП
3
Эджик Узени
ЦП
19
Сандей Мба
ЦП
15
Икечукву Уче
ЦФ
8
Браун Идейе
ЦФ
3-2-3-2
16
Мвине
17
Калаба
6
Нкаусу
13
Сунзу
18
Мбола
4
Мусонда
19
Синкала
8
Чанса
3
Лунгу
11
Катонго
20
Маюка
3-5-1-1
1
Эньяма
22
Омеруо
14
Обоабона
3
Эчиеджиле
11
Мозес
20
Игьебор
13
Огуде
10
Оби Микел
17
Онази
7
Муса
9
Эменике
8
Чанса
21
Сакуваа
21
Сакуваа
8
Чанса
3
Лунгу
9
Мбесума
9
Мбесума
3
Лунгу
11
Катонго
7
Муленга
7
Муленга
11
Катонго
20
Игьебор
4
Обиора
4
Обиора
20
Игьебор
7
Муса
15
Уче
15
Уче
7
Муса
11
Мозес
8
Идейе
8
Идейе
11
Мозес
Остались в запасе
Замбия
Нигерия
22
Дэнни Муниао
ВР
14
Ноах Чивута
ЦП
10
Мукука Муленга
ЦФ
22
Джошуа Титима
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
4
Рубен Габриэль
ЦП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Сандей Мба
ЦП
Главный тренер
Стефен Кеши
Остались в запасе
22
Дэнни Муниао
ВР
14
Ноах Чивута
ЦП
10
Мукука Муленга
ЦФ
22
Джошуа Титима
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
Остались в запасе
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
4
Рубен Габриэль
ЦП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Сандей Мба
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Стефен Кеши
Статистика матча Замбия - Нигерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Геад Гриша
Стадион:
Мбомбела
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