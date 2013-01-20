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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - ДР Конго
Гана - ДР Конго: обзор матча 20 января 2013
Гана
20.01.2013, воскресенье, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
ДР Конго
40'
Э. Агьеманг-Баду
49'
К. Асамоа
53'
Т. Мпуту Маби
69'
Д. Мбокани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - ДР Конго
Замена
Х. Аффул
️️️️
А. Адома
82'
74'
Замена
Г. Закуани
️️️️
С. Монгонгю
Замена
Э. Аннан
️️️️
Д. Боатенг
73'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Мбокани
68'
Замена
Д. Калуйитука
️️️️
П. Кабангу
66'
Замена
Д. Мукок Канда
️️️️
Л. Луа-Луа
Замена
М. Рабиу
️️️️
К. Атсу
56'
Желтая карточка
М. Вакасо
55'
53'
ГОЛ! 2:1!
Т. Мпуту Маби
Пас отдал
Д. Мбокани
ГОЛ! 2:0!
К. Асамоа
Пас отдал
М. Вакасо
49'
Желтая карточка
А. Адома
42'
ГОЛ! 1:0!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
К. Асамоа
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
16
Фатау Дауда
ВР
13
Джерри Акаминко
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
7
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Дерек Боатенг
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
14
Альберт Адома
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
19
Ломана Луа-Луа
АП
13
Трезор Мпуту Маби
ЦФ
22
Пату Кабангу
ЦФ
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
14
Соломон Асанте
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
ДР Конго
16
Бакала Ланду
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
14
Зола Матумона
ЦП
0
Маниа Будже
ЦФ
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
20
Илунга Ивс-Диба
ЦФ
23
Диоко Калуйитука
ЦФ
15
Део Мукок Канда
ЦФ
3-5-1-1
16
Дауда
13
Акаминко
21
Бойе
4
Пэйнтсил
20
Асамоа
11
Вакасо
14
Адома
8
Агьеманг-Баду
9
Боатенг
7
Атсу
3
Гьян
3-2-1-3
1
Кидиаба
17
Монгонгю
3
Касусула
2
Мпеко
7
Мулумбу
6
Макиади
19
Луа-Луа
9
Мбокани
22
Кабангу
13
Маби
14
Адома
23
Аффул
23
Аффул
14
Адома
7
Атсу
13
Рабиу
13
Рабиу
7
Атсу
9
Боатенг
6
Аннан
6
Аннан
9
Боатенг
22
Кабангу
23
Калуйитука
23
Калуйитука
22
Кабангу
19
Луа-Луа
15
Канда
15
Канда
19
Луа-Луа
17
Монгонгю
14
Закуани
14
Закуани
17
Монгонгю
Остались в запасе
Гана
ДР Конго
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
14
Соломон Асанте
ЦП
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
0
Маниа Будже
ЦФ
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
20
Илунга Ивс-Диба
ЦФ
14
Зола Матумона
ЦП
16
Бакала Ланду
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
2
Ричард Кисси Боатенг
ЦЗ
1
Даниэль Агуей
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
17
Эммануэль Клоттей
ЦФ
14
Соломон Асанте
ЦП
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
0
Маниа Будже
ЦФ
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
20
Илунга Ивс-Диба
ЦФ
14
Зола Матумона
ЦП
16
Бакала Ланду
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча Гана - ДР Конго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Беннетт
(Йоханнесбург)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
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