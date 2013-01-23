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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Ангола
ЮАР - Ангола: обзор матча 23 января 2013
ЮАР
23.01.2013, среда, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ангола
30'
С. Сангвени
62'
Л. Майоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР - Ангола
85'
Замена
Амаро
️️️️
Г. Афонсо
Замена
О. Манииса
️️️️
К. Мфела
78'
65'
Замена
Жилберто
️️️️
Деде
ГОЛ! 2:0!
Л. Майоро
Пас отдал
Р. Летшолоньяне
62'
Замена
Л. Майоро
️️️️
Т. Рантие
58'
50'
Желтая карточка
Дани
46'
Замена
Джалма
️️️️
Жералду
Замена
Р. Летшолоньяне
️️️️
М. Малангу
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Сангвени
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
14
Бонгани Кумало
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
18
Тхусо Пхала
ЦП
15
Дин Фурман
ЦП
19
Мэй Малангу
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
23
Токело Рантие
ЦФ
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Игесунд
Ангола
1
Лама
ВР
15
Мигел
ЛЗ
16
Пиролито
ЦЗ
13
Бастос
ЦЗ
4
Дани
ЦЗ
2
Марко Айроса
ПЗ
6
Деде
ОП
17
Матеус
ПП
18
Жералду
ЦФ
23
Гильерме Афонсо
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
ЮАР
22
Сензо Мейива
ВР
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
11
Табо Матлаба
ЦЗ
4
Табо Нтете
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
20
Оупа Манииса
ЦП
10
Тхулани Сереро
ЦП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
7
Лелохоноло Майоро
ЦФ
Ангола
22
Неблу
ВР
12
Ланду
ВР
20
Минго Биле
ЦЗ
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
14
Амаро
ЦЗ
3
Лунгуинья
ЦЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
21
Мануэль
ЦП
8
Манучо
ЦП
11
Жилберто
ЦП
19
Яно
ЦФ
7
Джалма
ЦФ
4-3-3
16
Куне
3
Масилела
21
Сангвени
14
Кумало
6
Нгонгка
18
Пхала
15
Фурман
19
Малангу
17
Паркер
23
Рантие
9
Мфела
3-3-1-3
1
Лама
16
Пиролито
13
Бастос
4
Дани
2
Айроса
6
Деде
15
Мигел
17
Матеус
9
Манушу
23
Афонсо
18
Жералду
9
Мфела
20
Манииса
20
Манииса
9
Мфела
23
Рантие
7
Майоро
7
Майоро
23
Рантие
19
Малангу
12
Летшолоньяне
12
Летшолоньяне
19
Малангу
23
Афонсо
14
Амаро
14
Амаро
23
Афонсо
6
Деде
11
Жилберто
11
Жилберто
6
Деде
18
Жералду
7
Джалма
7
Джалма
18
Жералду
Остались в запасе
ЮАР
Ангола
22
Сензо Мейива
ВР
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
11
Табо Матлаба
ЦЗ
4
Табо Нтете
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
10
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Карлос Игесунд
20
Минго Биле
ЦЗ
22
Неблу
ВР
19
Яно
ЦФ
21
Мануэль
ЦП
8
Манучо
ЦП
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
3
Лунгуинья
ЦЗ
12
Ланду
ВР
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Феррин
Остались в запасе
22
Сензо Мейива
ВР
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
11
Табо Матлаба
ЦЗ
4
Табо Нтете
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
10
Тхулани Сереро
ЦП
Остались в запасе
20
Минго Биле
ЦЗ
22
Неблу
ВР
19
Яно
ЦФ
21
Мануэль
ЦП
8
Манучо
ЦП
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
3
Лунгуинья
ЦЗ
12
Ланду
ВР
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Игесунд
Главный тренер
Густаво Феррин
Статистика матча ЮАР - Ангола
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Коман Кулибали
(Бамако)
Стадион:
Дурбан
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