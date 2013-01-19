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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Кабо-Верде
ЮАР - Кабо-Верде: обзор матча 19 января 2013
ЮАР
19.01.2013, суббота, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР - Кабо-Верде
85'
Замена
Ронни
️️️️
Р. Мендес
76'
Замена
Д. Силва
️️️️
Элдон
Замена
К. Мфела
️️️️
Л. Майоро
68'
63'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
Платини
60'
Желтая карточка
Платини
Замена
Т. Сереро
️️️️
С. Чабалала
60'
Замена
Л. Чабангу
️️️️
К. Дикгакой
46'
Желтая карточка
А. Нгонгка
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
11
Табо Матлаба
ЦЗ
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
14
Бонгани Кумало
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
18
Тхусо Пхала
ЦП
13
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
7
Лелохоноло Майоро
ЦФ
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Игесунд
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
18
Нивалду
ЦЗ
6
Нандо
ЦЗ
3
Фернандо Варела
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
13
Платини
ЦП
6
Марку Соареш
ЦП
5
Бабанко
ЦП
8
Тони Варела
ЦП
10
Элдон
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Лусио Антуньеш
ЮАР
22
Сензо Мейива
ВР
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
4
Табо Нтете
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
6
Лерато Чабангу
ЦП
20
Оупа Манииса
ЦП
10
Тхулани Сереро
ЦП
15
Дин Фурман
ЦП
19
Мэй Малангу
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
23
Токело Рантие
ЦФ
Кабо-Верде
12
Фредсон Таварес
ВР
16
Рилли
ВР
4
Гай Рамос
ЦЗ
19
Пекс
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
14
Геге
ЦЗ
2
Сантос Стенио
ЦП
17
Ронни
ЦП
22
Давид Силва
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Рамильтон Розарип
ЦФ
19
Жулио Таварес
ЦФ
4-3-1-2
16
Куне
11
Матлаба
21
Сангвени
14
Кумало
6
Нгонгка
8
Чабалала
13
Дикгакой
18
Пхала
12
Летшолоньяне
17
Паркер
7
Майоро
4-4-2
1
Возинья
23
Карлитуш
6
Нандо
3
Варела
18
Нивалду
6
Соареш
5
Бабанко
8
Варела
13
Платини
20
Мендес
10
Элдон
13
Дикгакой
6
Чабангу
6
Чабангу
13
Дикгакой
8
Чабалала
10
Сереро
10
Сереро
8
Чабалала
7
Майоро
9
Мфела
9
Мфела
7
Майоро
20
Мендес
17
Ронни
17
Ронни
20
Мендес
10
Элдон
22
Силва
22
Силва
10
Элдон
13
Платини
19
Таварес
19
Таварес
13
Платини
Остались в запасе
ЮАР
Кабо-Верде
4
Табо Нтете
ЦЗ
22
Сензо Мейива
ВР
20
Оупа Манииса
ЦП
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
15
Дин Фурман
ЦП
19
Мэй Малангу
ЦП
23
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Карлос Игесунд
2
Сантос Стенио
ЦП
21
Джанини
ЦФ
4
Гай Рамос
ЦЗ
9
Рамильтон Розарип
ЦФ
19
Пекс
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
12
Фредсон Таварес
ВР
14
Геге
ЦЗ
16
Рилли
ВР
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Остались в запасе
4
Табо Нтете
ЦЗ
22
Сензо Мейива
ВР
20
Оупа Манииса
ЦП
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
15
Дин Фурман
ЦП
19
Мэй Малангу
ЦП
23
Токело Рантие
ЦФ
Остались в запасе
2
Сантос Стенио
ЦП
21
Джанини
ЦФ
4
Гай Рамос
ЦЗ
9
Рамильтон Розарип
ЦФ
19
Пекс
ЦЗ
13
Жозимар Лима
ЦЗ
12
Фредсон Таварес
ВР
14
Геге
ЦЗ
16
Рилли
ВР
Главный тренер
Карлос Игесунд
Главный тренер
Лусио Антуньеш
Статистика матча ЮАР - Кабо-Верде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Соккер Сити
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