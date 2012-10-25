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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Мольде
ФКСБ - Мольде: обзор матча 25 октября 2012
ФКСБ
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
2 : 0
Завершен
Мольде
30'
В. Кирикеш
32'
Р. Русеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Мольде
90'
Замена
И. Фуру
️️️️
Э. Хуссэйн
77'
Желтая карточка
А. Карим Камара
69'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Д. Гатт
Замена
Т. Бэлан
️️️️
М. Пинтилий
64'
58'
Желтая карточка
М. Симонсен
Пенальти не реализован!
К. Тэнасе
58'
Замена
М. Костя
️️️️
А. Роша Собриньо
55'
46'
Замена
А. Карим Камара
️️️️
А. Холлинген
Замена
А. Попа
️️️️
Р. Русеску
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Русеску
Пас отдал
Я. Латовлевич
32'
ГОЛ! 1:0!
В. Кирикеш
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Мольде
1
Оле Сёдерберг
ВР
18
Магне Симонсен
ЦЗ
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
5
Магнар Одегаард
ЦЗ
3
Эмиль Йоханссон
ЦЗ
22
Джошуа Гатт
ЛП
21
Андреас Холлинген
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
29
Эммануэль Экпо
ПП
20
Дэйви Клод Анган
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
30
Тибериу Бэлан
ЦФ
Мольде
40
Ола Херман Опхейм
ВР
28
Ивар Фуру
ЦЗ
37
Оле-Мартин Риннарей
ЦЗ
32
Абду Карим Камара
ЦП
36
Рубен Воген
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
4-1-2-3
16
Тэтэрушану
17
Георгиевски
21
Кирикеш
14
Латовлевич
4
Шукала
55
Бурчану
20
Тэнасе
8
Пинтилий
24
Русеску
27
Кипчиу
99
Собриньо
4-5-1
1
Сёдерберг
3
Бьорре
5
Одегаард
3
Йоханссон
18
Симонсен
29
Экпо
21
Холлинген
8
Хуссэйн
18
Стамнестрё
22
Гатт
20
Анган
99
Собриньо
9
Костя
9
Костя
99
Собриньо
24
Русеску
77
Попа
77
Попа
24
Русеску
8
Пинтилий
30
Бэлан
30
Бэлан
8
Пинтилий
21
Холлинген
32
Камара
32
Камара
21
Холлинген
8
Хуссэйн
28
Фуру
28
Фуру
8
Хуссэйн
22
Гатт
5
Хестад
5
Хестад
22
Гатт
Остались в запасе
ФКСБ
Мольде
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
40
Ола Херман Опхейм
ВР
37
Оле-Мартин Риннарей
ЦЗ
36
Рубен Воген
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
Остались в запасе
40
Ола Херман Опхейм
ВР
37
Оле-Мартин Риннарей
ЦЗ
36
Рубен Воген
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча ФКСБ - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Генча
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