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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Удинезе - Анжи
Удинезе - Анжи: обзор матча 20 сентября 2012
Удинезе
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
90+1'
А. Ди Натале
44'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Анжи
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Буссуфа
Желтая карточка
М. Бенатиа
88'
83'
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
Данило
79'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Р. Перейра
76'
61'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Л. Траоре
Замена
Д. Баста
️️️️
Виллианс
59'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Траоре
Желтая карточка
Р. Перейра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
(К)
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Самуэль Это'О
(К)
АП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-1-1
93
Паделли
5
Данило
6
Домицци
4
Бенатиа
19
Фараони
88
Виллианс
7
Армеро
10
Лаццари
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
13
Ранеги
4-4-1-1
1
Помазан
7
Агаларов
30
Карлос
4
Самба
18
Жирков
11
Буссуфа
8
Жусилей
19
Диарра
27
Шатов
9
Это'О
90
Траоре
88
Виллианс
8
Баста
8
Баста
88
Виллианс
37
Перейра
3
Пинци
3
Пинци
37
Перейра
7
Агьеманг-Баду
10
Ди Натале
10
Ди Натале
7
Агьеманг-Баду
90
Траоре
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
Остались в запасе
Удинезе
Анжи
93
Войцех Павловски
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Анжи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Помощники судьи:
Мустафа Эйсой
Оркун Акташ
Дополнительные помощники:
Бюлент Йылдырым
Мете Калкаван
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 20:55 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 20:55 (прямая)
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