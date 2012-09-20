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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Ливерпуль
Янг Бойз - Ливерпуль: обзор матча 20 сентября 2012
Янг Бойз
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
3 : 5
Завершен
Ливерпуль
38'
Р. Нуццоло
53'
Ю. Ояла
63'
Г. Сарате
4'
Ю. Ояла (АГ)
40'
А. Уисдом
67'
С. Коатес
76'
Д. Шелви
88'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Ливерпуль
88'
ГОЛ! 3:5!
Д. Шелви
Пас отдал
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Р. Бобадилья
85'
82'
Желтая карточка
Ф. Борини
Замена
М. Фрай
️️️️
Э. Зверотич
81'
Желтая карточка
Д. Весковац
80'
77'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
С. Даунинг
76'
ГОЛ! 3:4!
Д. Шелви
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
К. Шнойвли
️️️️
Р. Нуццоло
69'
67'
ГОЛ! 3:3!
С. Коатес
Пас отдал
Н. Шахин
66'
Замена
Д. Шелви
️️️️
У. Ассаиди
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Г. Сарате
65'
ГОЛ! 3:2!
Г. Сарате
Пас отдал
Р. Бобадилья
63'
62'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Пачеко
ГОЛ! 2:2!
Ю. Ояла
Пас отдал
Р. Бобадилья
53'
40'
ГОЛ! 1:2!
А. Уисдом
Пас отдал
Н. Шахин
ГОЛ! 1:1!
Р. Нуццоло
38'
Желтая карточка
М. Раймонди
17'
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ю. Ояла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
16
Марио Раймонди
ЛП
23
Скотт Суттер
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Янг Бойз
27
Иван Бенито
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Морено Костанцо
ЦП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
61
Самед Йесил
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-4-2
1
Вельфли
17
Шпихер
31
Зверотич
22
Весковац
40
Ояла
16
Раймонди
23
Суттер
9
Фарнеруд
33
Сарате
25
Бобадилья
14
Нуццоло
4-4-2
25
Джонс
4
Коатес
23
Каррагер
14
Уисдом
21
Энрике
22
Пачеко
14
Хендерсон
19
Даунинг
8
Шахин
10
Сусо
24
Ассаиди
33
Сарате
21
Гонсалес
21
Гонсалес
33
Сарате
14
Нуццоло
20
Шнойвли
20
Шнойвли
14
Нуццоло
31
Зверотич
9
Фрай
9
Фрай
31
Зверотич
24
Ассаиди
26
Шелви
26
Шелви
24
Ассаиди
19
Даунинг
19
Стерлинг
19
Стерлинг
19
Даунинг
22
Пачеко
16
Борини
16
Борини
22
Пачеко
Остались в запасе
Янг Бойз
Ливерпуль
27
Иван Бенито
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
Главный тренер
Мартин Руэда
61
Самед Йесил
ЦФ
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
27
Иван Бенито
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
Остались в запасе
61
Самед Йесил
ЦФ
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Руэда
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Янг Бойз - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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