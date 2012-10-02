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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Барселона
Бенфика - Барселона: обзор матча 02 октября 2012
Бенфика
02.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
6'
А. Санчес
55'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Барселона
Желтая карточка
Жардел
89'
88'
Красная карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Н. Матич
86'
Желтая карточка
К. Мартинш
84'
82'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
78'
Замена
А. Сонг
️️️️
К. Пуйоль
Замена
Нолито
️️️️
Н. Гайтан
75'
72'
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
Замена
П. Аймар
️️️️
Э. Перес
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
Замена
К. Мартинш
️️️️
Б. Сезар
46'
Желтая карточка
Б. Сезар
38'
28'
Желтая карточка
Педро
19'
Желтая карточка
С. Фабрегас
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
11
Бруно Сезар
ЛП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
33
Энцо Перес
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
3
Нолито
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4-5-1
1
Артур
10
Мельгарехо
24
Гарай
33
Жардел
2
Перейра
11
Сезар
11
Сальвио
18
Матич
10
Гайтан
33
Перес
9
Лима
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
5
Пуйоль
18
Альба
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
11
Сезар
22
Мартинш
22
Мартинш
11
Сезар
33
Перес
10
Аймар
10
Аймар
33
Перес
10
Гайтан
3
Нолито
3
Нолито
10
Гайтан
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
5
Пуйоль
8
Сонг
8
Сонг
5
Пуйоль
9
Педро
7
Вилья
7
Вилья
9
Педро
Остались в запасе
Бенфика
Барселона
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Бенфика - Барселона
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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