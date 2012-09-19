Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Валенсия
Бавария - Валенсия: обзор матча 19 сентября 2012
Бавария
19.09.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
38'
Б. Швайнштайгер
76'
Т. Кроос
90+1'
Н. Вальдес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Валенсия
Пенальти не реализован!
М. Манджукич
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
А. Рами
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
Х. Виера
88'
Замена
А. Барраган
️️️️
Р. Сольдадо
85'
Желтая карточка
Р. Кошта
83'
Желтая карточка
А. Рами
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
76'
75'
Желтая карточка
Т. Коста
71'
Замена
Х. Виера
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Л. Густаво
️️️️
Х. Мартинес
69'
Замена
М. Манджукич
️️️️
К. Писарро
63'
63'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
А. Роббен
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Бавария
22
Том Штарке
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
14
Луис Густаво
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
10
Порту
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
28
Бадштубер
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
14
Писарро
4-3-1-1-1
25
Алвес
27
Перейра
20
Кошта
23
Рами
26
Сиссоко
8
Фегули
8
Коста
10
Парехо
18
Гуардадо
17
Жонас
9
Сольдадо
88
Мартинес
14
Густаво
14
Густаво
88
Мартинес
14
Писарро
9
Манджукич
9
Манджукич
14
Писарро
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
9
Сольдадо
19
Барраган
19
Барраган
9
Сольдадо
18
Гуардадо
10
Виера
10
Виера
18
Гуардадо
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
Остались в запасе
Бавария
Валенсия
22
Том Штарке
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Бавария - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Валенсия
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+